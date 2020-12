Wir suchen Gestalterinnen und Gestalter der Zukunft

Die HSG Alumni Deutschland Konferenz als Treffpunkt der Absolventinnen und Absolventen der Universität St. Gallen hat auch die Förderung von Unternehmertum zum Ziel. So wurden bei den letzten Konferenzen erfolgreiche Gründerteams mit attraktiven Preisen unterstützt sowie mit Business Angels, Venture Capital Investoren und Großkunden vernetzt. Mit der fünften Auflage des HSG Alumnis Gründerpitch wird diese Tradition fortgeschrieben. Wir suchen daher Startup-Unternehmerinnen und -Unternehmer, die mit ihren innovativen Geschäftsmodellen weit in die Zukunft blicken und unsere Lebenswelt mitgestalten wollen. Wir denken dabei an Ideen rund um Healthcare & Wellbeing, Work/Life, Mobility, Food und vieles mehr. Am Gründerpitch erwarten euch attraktive Preise und effektives Networking mit potenziellen Investoren und zukünftigen Kunden. Zudem präsentiert ihr Eure Geschäftsidee vor den über 200 Teilnehmenden und kommt ins Gespräch mit Entscheidern aus unterschiedlichsten Branchen.

Aufgrund der aktuellen Umstände und mehrfachen Wunsch haben wir uns entschlossen, die Bewerbungsfrist um zwei Wochen zu verlänger. Wir freuen uns auf Eure Bewerbung bis 15. Dezember 2020. Hier geht es zur Anmeldung.